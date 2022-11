Violenza su donne | a Roma campagna Beawarenow | giovani contro disuguaglianze

(Di giovedì 24 novembre 2022), 24 nov. (Adnkronos) - Si presenta nella Capitale, nella Casa Internazionale delledi, la nuova'Comunicatio Manifesta.ladi genere' di, l'Associazione che combatte la disuguaglianza di genere grazie all'utilizzo di differenti linguaggi e discipline artistiche, nuove tecnologie con un approccio partecipativo. Unache ha coinvolto, durante l'anno scolastico 2021-22, gli studenti degli istituti superiori di 4 città pilota, in altrettante regioni, e che è tesa ad essere un antidotogli stereotipi i modi e le tendenze proprie delladi genere. In particolare, le scuole coinvolte sono state: la quarta e la quinta ...

Agenzia ANSA

... e su ogni forma didi genere. Il provvedimento ha avuto 139 voti favorevoli. Si aspetta ... Secondo La Russa "sbaglia chi pensa sia una questione di, il femminicidio è essenzialmente una ...E in occasione del 25 novembre, giornata mondiale contro lasulle, l'avvocata Silvia Lorenzino che difende quella ragazza, ha deciso di condividere l'appello della sua assistita. Un ... Violenza sulle donne, 82 uccise quest'anno, 42 da partner o ex - Speciali Il messaggio della Presidente per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ...Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Si presenta nella Capitale, nella Casa Internazionale delle Donne di Roma, la nuova campagna ‘Comunicatio Manifesta. Giovani contro la violenza di genere’ di BEAWARENOW, ...