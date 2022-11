Violenza donne | Valditara | educare ragazzi a scuola a cultura del rispetto

"Oggi e domani la facciata del ministero dell'Istruzione e del merito sarà dipinta di rosso. Domani è infatti la Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le. Perché abbiamo deciso di dipingere di rosso questa facciata Perché rappresenta il sangue, rappresenta la, rappresenta le umiliazioni che tantehanno subito e ...Incontri, dibattiti, mostre e spettacoli teatrali: gli eventi del 25 ...L’iniziativa nasce dall’Associazione Donne Democratiche, in collaborazione con Combo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre di ogni anno ...Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo con validità dalle 8 di domani, 22 novembre, per dodici ore. Si… Leggi ...