Violenza contro le donne | panchina rossa a Caserta

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Unain ricordo delle vittime di femminicidio è stata inaugurata oggi a, in vista della Giornata Internazionalelasulleche si celebra domani; in particolare laè stata installata a piazza Gramsci. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Noi voci di” con il patrocinio del Comune die dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna; presenti l’assessore comunale Massimiliano Marzo in rappresentanza del sindaco Carlo Marino, il presidente dell’associazione “Noi voci di” e del CamPina Farina, Maria Laura Forte, Direttrice dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di ...

Giornata Internazionalelasulle donne, presentato alla Camera il videoclip "L'amore non fa così" di Valentina Ambrosio L'articolo "L'amore non fa così": alla Camera il video delle donne rinate da una ...Dietro ognuna di queste donne, c'è una storia di prevaricazione, sofferenza e dolore che sottolinea come anche il territorio dell'Asst Lecco sia tutt'altro che immune allale donne. ...Giornata contro la violenza sulle donne, la presidente Mattei: «Vogliamo far sentire alle donne in pericolo che c’è una rete che le sostiene se decidono di denunciare» In occasione della Giornata cont ...2' di lettura 24/11/2022 - Per la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, che sarà celebrata venerdì 25 novembre, l’amministrazione comunale e il centro antiviolenza Sos Donna di Macer ...