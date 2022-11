Vigili malati il 31 12 | c' è la prescrizione

Corriere Roma

Quando io prego per idel fuoco, chiedo una grazia per loro: che non abbiano lavoro. Saluto ... Il mio pensiero va infine, come di consueto, ai giovani, ai, agli anziani e agli sposi ...Quando io prego per idel fuoco, chiedo una grazia per loro: che non abbiano lavoro. Saluto ... Il mio pensiero va infine, come di consueto, ai giovani, ai, agli anziani e agli sposi ... Vigili malati a Capodanno del 2015: reati prescritti anche per i medici Era nata con la passione di stare tra i bambini, di far sorridere anche quelli in difficoltà e ricoverati in ospedale; una insegnante-attrice sempre solare che non immaginava che un ...Il destino dei vigili urbani accusati di aver presentato falsi certificati resta nelle mani del Campidoglio, che dovrà decidere se procedere o meno al loro licenziamento ...