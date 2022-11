VIDEO Sonego-Tiafoe 2-0 | Coppa Davis | highlights e sintesi Italia in vantaggio sugli USA

(Di giovedì 24 novembre 2022) Oggi, giovedì 24 novembre, a Malaga (Spagna) nei quarti di finale della2022 l’di capitan Filippo Volandri è inper 1-0USA dopo la vittoria in due set di Lorenzo, che ha battuto per 6-3 7-6 (7) in due ore Frances. Nel secondo match Lorenzo Musetti sfiderà Taylor Fritz, e l’potrebbe già qualificarsi alle semifinali: il format delle sfide prevede infatti due singolari ed un doppio, con quest’ultimo incontro decisivo in caso di 1-1, dato che la Nazione che vince il maggior numero di incontri in una sfida viene dichiarata la vincitrice della stessa. La sfida tra la Germania ed il Canada si disputerà a partire dalle ore 16.00, dopo-USA: le vincenti di questi due incroci si ...

"Musetti è cresciuto tantissimo,ci aveva messo in seria difficoltà un anno fa in Davis. Per ... CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA A FISH -23 novembre 2022Bolelli e Fognini cone Musetti: allenamento sul Centrale di Malaga, verso i quarti di Coppa ...Inizia bene la sfida degli azzurri agli americani a Malaga. Il torinese: «Partita perfetta». Adesso tocca a Musetti contro Fritz ...Primo colpo dell’Italia in Coppa Davis. Alle Finals di Malaga Lorenzo Sonego ha battuto il numero 19 al mondo Frances Tiafoe nella prima partita dei quarti contro gli Usa, in tre set: 6-3, 7-6.