VIDEO – Bukari esulta “alla Ronaldo” | la reazione del porteghese non lascia dubbi

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ha dell’incredibile quanto successo negli ultimi minuti di Portogallo-Ghana, sul punteggio momentaneo di 3-1. In seguito ad un cross, il subentrato Osmansegna il gol che accorcia le distanze per la selezione africana e, invece di raccogliere il pallone in fondo al sacco e tentare l’ultimo assalto, si assiste ad una provocazione nei confronti di. Il giocatore infatti corre verso il bordo del campo ed emula la celebrenza diproprio davanti al campione portoghese, sostituito pochi minuti prima. Le telecamere hanno subito cercato CR7 in panchina, visibilmente infastidito. Cristiano pic.twitter.com/mPYzW2T0xD— FIFA TRADE BRASIL (@FIFATRADEBRASIL) November 24, 2022 Portogallo: pericolo scampatovistosa a questa provocazione come si nota dalle immagini, ma ...

Non sono però mancati i momenti di tensione nella partita vinta 3 - 2 sul Ghana soprattutto quandoha segnato il secondo gol ghanese esultando proprio come il portoghese: a quel punto CR7, che ...Entra Leao e sigla il tris,la riapre nel finale e all'ultimo minuto Diogo Costa rischia il clamoroso errore ma Williams scivola al momento del tiro: vince la nazionale di Santos. Con il gol ...Il calciatore del Ghana Bukari, in occasione della rete del 3-2, esultato come Cristiano Ronaldo, infastidendo però il campione portoghese ...Bukari esulta alla Ronaldo: il portoghese reagisce così in panchina dopo la sostituzione – VIDEO Brivido finale per il Portogallo al debutto contro il Ghana. Bukari aveva infatti riaperto la sfida fir ...