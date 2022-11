Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 novembre 2022)DEL 24 NOVEMBREORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1 FIRENZE -SEGNALANDO CODE SULLA BRETELLA TRA LA DIRAMAZIONE-NORD E L’ALLACCIAMENTO CON L’A24 IN DIREZIONE NAPOLI; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER L’A24 E LA TUSCOLANA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SULLA CASSIA BIS ANCORA TRAFFICO INTENSO, PER LAVORI IN CORSO, TRA CASTEL DE’ CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE; RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA FLAMINIA, ERIPRISTINATA A SEGUITO DI UN INCIDENTE OCCORSO TRA MORLUPO E LA VIA ...