Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 novembre 2022)DEL 24 NOVEMBREORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA E, AVANTI, TRA LA PRENESTINA E L’A24; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA CASSIA BIS, PER LAVORI IN CORSO CHE RALLENTANO LATRA LO SVINCOLO PER FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE; SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA; TRAFFICO BLOCCATO SULLA NOMENTANA TRA COLLE VERDE E VIA DI SANT’ALESSANDRO NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, SI STA IN CODA SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E LA LAURENTINA VERSO; DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO ...