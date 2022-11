Via ogni ideologia dalla flat tax messa in campo dal nuovo governo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nulla da fare, bisogna tornare sul lavoro e sul fisco, su alcuni aspetti che sembravano ormai chiari. Ovviamente si tratta di temi con cui si deve avere a che fare quotidianamente, ma alcuni elementi, alcuni fatti che sembravano acquisiti, purtroppo, tornano alla ribalta come fattori disputa. E da valore aggiunto diventano elementi di disparità. Come avrete capito, dunque, a tornare è anche la solitatribale, responsabile di queste interpretazioni, quantomai libere. Il caso specifico riguarda un commento, o peggio un tweet (con tutto il rispetto, l'analisi condotta a suon di post sta diventanogiorno di minore qualità) di un'esponente politica con «competenze» economiche. Non personalizzo la questione perché non passi la lettura del solito scontro individuale, anch'esso tribale, che in realtà non ha nulla di personale, ma tutto di ...