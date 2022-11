(Di giovedì 24 novembre 2022) «Abbiamo terminato una riunione tra i Paesi critici» in merito alla proposta della Commissione europea sulcap al gas e «c’è la condivisione di non aderire». È quanto ha annunciato il ministro dell’Ambiente Pichettoa poche ore dal Consiglio Affari Energia e dopo una riunione tra i 15 Paesi che avevano chiesto mesi fa ilal prezzo del gas. «Così com’è non è quello che ci aspettavamo. È probabile che la decisione sarà rimandata ai premier e ai capi di Stato del prossimo Consiglio europeo», ha spiegato il ministro precisando che con i colleghi europei valuteranno nel dettaglio la proposta, che però alle condizioni attuali li lascia insoddisfatti. «Occorrono dei correttivi. Ilc’è, ma è– ha spiegato il ministro -. Al punto che potrebbe trasformarsi in ...

Open

Al punto che potrebbe trasformarsi in uno stimolo alla speculazione , in una spintal'alto ... Una, però, che prevede apertura su altri fronti. Ad esempio, la Francia riferisce che in ...... e non solo a me ) non l'ha mai indotta a dedicargli uno una nota. Buon per lei, perché il ... cinque David di Donatello (ma tutti tecnici, su quindici candidature), e una sofferta... Verso la bocciatura del piano dell'Ue sul price cap al gas. Fratin: «Il tetto è molto alto e si rischia la speculazione» ROMA - Dopo voci, indiscrezioni e sussurri, nel testo del decreto fiscale collegato alla Manovra 2023 ci sarebbe “solo” la proroga delle ...Questione di soldi, ci sarebbe la bocciatura da parte della Ragioneria dello Stato per il costo eccessivo. La flat tax incrementale che resta invece confinata sempre agli autonomi, in caso non ...