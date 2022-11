Vedremo Meloni Sostegno? No | ma Richetti e Calenda | parole pesantissime

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il faccia a faccia tra Giorgiae il Terzo polo per discutere della manovra si farà. "Incontrare il governo sulla manovra è importante. L'opposizione non si fa andando sempre in piazza ma proponendo alternative", scrive su Twitter Carlo, leader di Azione, polemico con l'atteggiamento di Enrico Letta e del Pd che ha seguito a ruota l'Aventino invocato da Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle, annunciando manifestazioni contro la legge di bilancio. "La politica non è una guerra perenne tra nemici ma un confronto tra avversari nell'interesse del paese. Ringrazio Giorgiaper la disponibilità", A confermare l'incontro anche Matteo, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera: "Incontreremo la presidentecome secondo noi va fatto in una democrazia normale - spiega a ...

