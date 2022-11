La Stampa

Becciu: Eh... Papa: lo non conosco tutte queste procedure.Becciu: Infatti infatti li hanno preso la mano perché si vede che non è scritto da Lei tutto giuridico. Papa: No no ...Alessandro Di Bussolo " Città delUn documento sull'Intelligenza artificiale che rifiuta visioni apocalittiche, di chi "... Così ilGianfranco Ravasi , presidente emerito del Pontifico ... Vaticano, il cardinale Becciu indagato per associazione a delinquere Il cardinale Angelo Becciu risulta indagato con altre persone per associazione a delinquere in un filone d'indagine aperto dal promotore di giustizia vaticano parallelamente al ...ROMA 24 NOV. - Becciu indagato in vaticano per associazione a delinquere. Parallelamente al processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato In un filone d'indagine aperto dal promotore di ...