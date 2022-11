Vanity Fair Stories torna con un’edizione da record

(Di giovedì 24 novembre 2022)con il doppio degli artisti rispetto alle passate edizioni: le anticipazioni Milano, 24 novembre – 100 artisti, ovvero più del doppio rispetto alle scorse edizioni, 50 panel, 10 incontri nel foyer e tante performance. La nuova edizione diè dae non ha precedenti. Il più grande evento dicon ingresso gratuito va in scena sabato 26 e domenica 27 novembre, completamente dal vivo e per la prima volta al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (via Larga 14), istituzione culturale cittadina che ha riaperto dopo oltre 20 anni e un imponente restauro. “è un festival da non perdere e il ...

Vanity Fair Italia

Altre storie diche potrebbero interessarti Biondo platino, firma di stile di dive iconiche: come prendersene cura Un idea per la testa: i tagli corti pratici per valorizzare il viso dopo ...Altre storie diche ti possono interessare: - Il sito che mette in contatto i rifugiati e chi può ospitarli - Migranti: l Italia è davvero il Paese europeo che accoglie di più Mike Tindall ha accettato di partecipare all’Isola dei famosi «perché ha bisogno di soldi» Questo metodo di audizioni vale per la musica, ma molte aziende stanno provando vie alternative: dal curriculum senza genere alle selezioni fatte on line, anche con avatar. Bisognerebbe fare colloqui ...Marie Therese Mukamitsindo, la suocera del deputato è indagata dalla Procura di Latina. Il fascicolo riguarda due cooperative della provincia di Latina. Da mesi sono in corso accertamenti dell'Ispetto ...