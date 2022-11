Vaccini made in Italy | un centro di ricerca a Siena è al lavoro | “Per le prossime pandemie saremo pronti”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 novembre 2022)inanti-covid e non solo. Rendere l’Italia pronta e indipendente per la lotta alleè l’obiettivo di undisenese. “Ho già 25 persone che lavorano nel, ho lasciato Gsk andando in pensione 3 settimane fa e oraa tempo pieno su questo progetto”. Così Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di, a margine dell’evento One Health and Pandemic Preparedness, promosso dall’Ambasciata inglese a Roma. Rappuoli. “l’Italia sarà indipendente dalla Ue per le” Ora spera che il governo Meloni voglia continuare a finanziare il progetto nato con il governo Draghi. “C’era un grosso consenso sulla struttura”, ...