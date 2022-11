Uruguay-Corea del Sud | Mondiali 2022 | probabili formazioni e diretta tv

(Di giovedì 24 novembre 2022) Gara inaugurale del Girone H deiin Qatar. Sfida tra dueagli opposti della Terra che animerà questo secondo incontro del calendario odierno: dopo aver assistito alla partita tra Svizzera e Camerun, giocata alle ore 11:00, toccherà adel Sud scendere in campo per conquistare i primi punti di questo raggruppamento che vede come favorito assoluto il Portogallo di un Cristiano Ronaldo che sembra ormai destituito. I lusitani affronteranno, nell’altro incontro, il Ghana e i sudamericani celesti dovranno raccogliere la vittoria per indirizzare positivamente il gruppo. Attenzione, però, alle individualità molto interessanti (Son e Kim su tutte) che potranno mettere sul manto erboso qatariota gli asiatici. Ecco le ultime da ...

del Sud mi sembra la sorella gemella di quella sopra. I sudamericani avranno il mio tifo, ho conosciuto e amo quel paese. Ma non credo che nessuno glielo dirà e soprattutto non credo ...GIRONE HURUGUAY -DEL SUD ORE 14 - Education City Stadium di Al RayyanLe cose da sapere sui protagonisti della partitaPer l'questa è la quattordicesima partecipazione con due titoli ...Altra giornata all'insegna del Mondiale sta per iniziare in Qatar. Dopo la Polonia di Zurkowski (anche se il polacco ha giocato 0 minuti) e il Marocco di Amrabat, toccherà oggi ...Esordio nel Mondiale anche per l'Uruguay che oggi alle 14 sfida la Corea del Sud. Prima giornata dunque anche nel gruppo H nel quale ci sono anche Portogallo e Ghana. Girone abbordabile ma da ...