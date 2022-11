Uomini e Donne | la tronista Federica Aversano abbandona | «Non sono pronta a innamorarmi»

(Di giovedì 24 novembre 2022) Durante la puntata trasmessa il 23 novembre, laha deciso dire il dating-show di Maria De Filippi spiegando di non essere attratta dai suoi corteggiatori

"Sbaglia chi pensa sia una questione di, è essenzialmente una questione di". Così il presidente del Senato Ignazio la Russa in Aula al Senato nel corso dell'esame del ddl per l'istituzione di una commissione bicamerale di ..."piccoli" (cit.) affetti da un amore malato che hanno saputo parlare solo la lingua della violenza a discapito di tante madri, mogli, fidanzate e compagne.che hanno chiesto aiuto ai ...Armando Incarnato, dopo la puntata dell’addio a Uomini e Donne di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, scrive uno sfogo durissimo su Instagram.Durante la puntata trasmessa il 23 novembre, la tronista ha deciso di abbandonare il dating-show di Maria De Filippi spiegando di non essere attratta dai suoi corteggiatori ...