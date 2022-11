Agenzia ANSA

... il che significa che l'non ne risentirebbe se il tetto massimo proposto venisse adottato in seguito. ....una manciata di minuti con il Galles (terza partita del girone a qualificazione già) e ... Ci ha trascinato alla Final Four di Nations con due gol a Inghilterra e, ha dimostrato in ... Ungheria, ottenuta esenzione a price cap su petrolio russo - Ultima Ora L'Ungheria ha ottenuto un'esenzione dal tetto al prezzo del petrolio russo proposto dall'Ue durante i colloqui a Bruxelles: lo dichiara il ministro degli Esteri del Paese, Péter Szijjártó, citato dal ...La nazionale allenata dal c.t. Luis Enrique strapazza 7-0 la Costa Rica, un successo che entra nella top ten delle vittorie più roboanti nella storia della Coppa del Mondo ...