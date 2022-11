 Una nuova fase di maltempo interesserà le Regioni del Centro e del Sud

Leggi su agi

(Di giovedì 24 novembre 2022) AGI - Al momento il tempo è stabile in italia ma si prevede un nuovo peggioramento in arrivo entro il weekend. La rimonta di un piccolo promontorio anticiclonico porta infatti un generale miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola: precipitazioni generalmente assenti nella giornata odierna, salvo qualche pioggia che si attarda ancora al Sud. Da domani, però, stando alle ultime analisi delMeteo Italiano, una saccatura proveniente dall'Atlantico farà il suo ingresso sul Mediterraneo approfondendo un minimo di bassa pressione:cheprima ilcon piogge, acquazzoni e neve sull'Appennino fino a quote medie. Entro domenica, poi, piogge e temporali raggiungeranno anche ledel Sud Italia. Previsioni meteo per oggi AL NORD Giornata all'insegna del ...