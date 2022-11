Un Posto al Sole Anticipazioni | Nunzio dimentica Chiara e cede al fascino di Alice?

Nuovi amori all'orizzonte nelle trame di UnalPotrebbe essere così. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Alice , appena tornata a Napoli , rimarrà affascinata da Nunzio . E pare che il Cammarota non riuscirà a rimanere ...Ad intervenire sulla questione è il suo medico di fiducia Fulvio Tomaselli che, con un... Tre anni dopo recita sul set di Sedotta e abbandonata e di Senzané luna . La sua vena comica ...Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per le prossime puntate della Soap in onda su Rai3. Le Trame ci rivelano che Nunzio potrebbe cominciare a provare interesse per Alice e dimentica ...E così è stato. Non dimentichiamoci però che siamo solo a novembre e che, per adesso, non ci sono altri obiettivi se non quello di arrivare più in alto possibile a fine girone d’andata per la griglia ...