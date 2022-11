Un posto al sole | anticipazioni 24 novembre 2022 | l' ira di Niko

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 24 novembre 2022)Poggi vivrà un momento di profondo sconforto ad Unal, come rivelano ledi giovedì 24. Il giovane avvocato, dopo aver perso tragicamente Susanna, uccisa da Lello Valsano, stava provando ad andare avanti soprattutto per il bene del piccolo Jimmy e stava cercando di ritrovare un equilibrio. Di recente, però,ha scoperto che Valsano potrebbe ottenere un importante sconto di pena e questo ha nuovamente risvegliato in lui il senso di ingiustizia e la voglia di rivalsa nei confronti del criminale. Ad accrescere la crisi di Poggi è stato anche l'incontro con Manlio Picardi in prigione. Il padre di Susanna ha, infatti, convocato il ragazzo telefonicamente e, una volta al suo cospetto, gli ha parlato di un piano per uccidere ...