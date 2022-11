La Gazzetta dello Sport

Chissà se Roberto Martinez, ct del Belgio, avrà utilizzato le caramelleprovare a convincere Adrien Truffert a unirsi ai Diavoli Rossi. Non vanno bene tutte eh: con il giocatore del Rennes ci vogliono le Haribo Dragibus. 'Sono le migliori'. Non perderti le Newsletter ...Anche il suogrigio targato CD 72302 risulta introvabile, sebbene alla motorizzazione risulti ancora intestato a lui. Tra gli indirizzi c'è anche l'hotel Ariston, che risulta chiuso... Un motorino per Inzaghi: chi è Truffert, il nome nuovo per la fascia sinistra dell'Inter Dopo venti giorni la pistola ricompare a Pescara e viene utilizzata per sparare nove colpi contro Walter Albi e Luca Cavallito. Ci sono altri elementi poi, come una moto ritrovata dopo un mese nella ...Il Gruppo rafforza la sua presenza nel Paese che rappresenta il terzo mercato al mondo per scooter e moto. L’impianto realizzato a Giacarta è sviluppato su di un’area edificabile di 55.000 metri quadr ...