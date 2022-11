Un figlio per Paola Turci e Francesca Pascale | l’indiscrezione sull’adozione

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) È in arrivo unper? La coppia non ha ancora confermato, ma dal settimanale Oggi è arrivata un’indiscrezione secondo la quale le due donne avrebbero intenzione di allargare la famiglia. Unper? Secondo Oggi,starebbero “pensando ad un affido o un’adozione”, ma per il momento non esistono dichiarazioni ufficiali. La coppia è convolata a nozze nel mese di luglio dopo giorni in cui si rincorrevano rumor e indiscrezioni, entrambi rivelatisi fondati. La conferma potrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma per il momento è bene ricordare che in ...