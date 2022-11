Umiliazione | lo scrittore Affinati sulla frase del ministro Valditara | “Nessun alunno va messo fuori squadra | è la sconfitta di un educatore”

(Di giovedì 24 novembre 2022) “L’ultima cosa che dovrebbe fare una scuola è umiliare gli studenti. Serve essere come don Lorenzo Milani ci ha insegnato: maestri autorevoli e amici affettuosi anche con i più fragili”. È il pensiero di Eraldodi successo, professore da anni alle superiori e fondatore della “Penny Wirton“, scuola gratuita di italiano per immigrati. Ildell’Istruzione e del merito, Giuseppe, nel corso dell’incontro Italia-Direzione Nord, ha parlato dell’come “fattore fondamentale di crescita della personalità”. Poi lo stessoha chiesto scusa per le sue affermazioni., più volte finalista al premio Strega, autore tra l’altro di diversi libri sul priore di Barbiana e di Il vangelo degli angeli, conosce meglio di ogni ...

... che dovrebbero, a suo avviso, fare leva sull', concetto che ha salutato con ... 'Valditara a viale Trastevere Con quale merito' Tra questi c'è anche il professore eEnrico ......diffusa che l'America avesse perso la sua grandezza e stesse soffrendo di una sorta di... dal titolo The Muddle , ma il romanzo che sto completando parla della censura di unodi ...Ondata di polemiche sul ministro Valditara per alcune dichiarazioni, Enrico Galiano risponde: 'Con quale merito ha ottenuto il suo incarico' ..."Quello russo è un regime personale e in generale il pubblico comprende molto bene che è Putin a sostenere tutte le decisioni importanti", ha detto al NYT Abbas Gallyamov, ex scrittore di discorsi di ...