“Umiliazione fattore di crescita” | bufera social sul ministro Valditara

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Una frase infelice, sicuramente. Qualcosa di più, stando alle reazioni. “L’è unfondamentale nellae nella costruzione della personalità “, ha detto ildell’Istruzione Giuseppe, riferendosi alla ‘rieducazione’ necessaria per uno studente, dopo un episodio di bullismo avvenuto in un istituto tecnico di Gallarate, che ilha riportato, a titolo di esempio positivo, durante un evento pubblico, a Milano, lo scorso 21 novembre. Protagonisti un ragazzo che si è macchiato di un atto grave, la punizione inflitta, la sospensione di un anno, e la proposta che aggiunge. Il passaggio completo è questo: “Ma se ci si limita a sospendere per un anno, il rischio è che quel ragazzo vada poi a fare fuori ...

Il ministro ha aggiunto che 'soltanto lavorando, soltanto umiliandosi - evviva l'umiliazione che è un fattore fondamentale di crescita della personalità - di fronte ai suoi compagni è lui che si ...'Se uno, come Valditara, è convinto che 'L'umiliazione è un fattore di crescita dello studente', non è adatto a fare il ministro dell'Istruzione in un Paese civile, ed ogni azione di ostacolo alle ...