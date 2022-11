Ultime Notizie Roma del 24-11-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente la politica in primo piano il camion del giro È una spada di Damocle caro che traina gran parte delle risorse se non interroga la Commissione Europea sarà difficile fare fronte a questa emergenza l’ho detto la premier Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento in video collegamento all’assemblea dell’anci aggiungendo Dobbiamo verificare con l’Unione Europea le misure più idonee ad aggiornare il PNR R come sapete ha sottolineato motivando la sua senza l’appuntamento di Bergamo non siamo in una situazione di normalità Dove è nato in un periodo particolare per la nascita di un esecutivo in cui ci sono scadenze molto complesse come la legge di bilancio rispetto alla quale stiamo lavorando al massimo della velocità parlando del ruolo dei sindaci meloni cita poi Don Camillo ...