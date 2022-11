Ultime Notizie Roma del 24-11-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 novembre 2022)dailynews radiogiornale manovra da 130 articoli pronta per essere trasmessa alla Quirinale dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale alla camera misure per 35 miliardi Stop per 2 anni al momento delle multe alle sanzioni per i post sulle sigarette 2 miliardi in più per la sanità e 650 milioni per vaccini e farmaci anti covid salta la Amazon taqs.im fondo per la sovranità alimentare 400 milioni per Milano Cortina 2026 meno tasse sulle mance ai camerieri una manovra che vada al sodo dice il premier Meroni ma lega e Forza Italia puntano modifiche in Parlamento Calenda Cerca un asse della posizioni sul salario minimo ma pronti ad aiutare contro manovra contro più investimenti Più e meno mance meloni fa sapere che lo incontra la prossima settimana il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che riconosce la Russia come stato sponsor del terrorismo dopo il voto ...