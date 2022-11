Ultime Notizie – Omicidio a Gabiano | giovane uccide la madre a coltellate | fermato

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ancora una tragedia familiare in Piemonte, questa volta a, piccolo centro dell’alessandrino. Un, secondo le prime informazioni avrebbe ucciso laal culmine di un litigio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hannoil ragazzo. Ancora in corso gli accertamenti dei militari sul luogo dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il25enne avrebbe ucciso nel Primo pomeriggio di ieri la53enne accoltellandola alla gola nella loro abitazione al culmine di una lite scaturita da crisi depressive . Il 25enne avrebbe poi tentato di occultare il cadavere chiudendolo in un grande sacco nero per rifiuti, lasciandolo a terra nella cucina di casa, poi si sarebbe recato dai carabinieri per costituirsi I rilievi dei militari di Casale ...

