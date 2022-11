Ultime Notizie – Energia | Meloni | “Rincari drenano risorse | serve intervento Ue”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il caro“è una spada di Damocle caro che drena gran parte delle. Se non interverrà la Commissione Europea sarà difficile far fronte a questa emergenza”. Lo ha detto il premier Giorgiain un passaggio del suo intervendo in video collegamento all’assemblea dell’Anci, aggiungendo che “dobbiamo verificare con l’Ue le misure più idonee ad aggiornare il Pnrr”. “Come sapete – ha sottolineatomotivando sua assenza all’appuntamento di Bergamo- non siamo in una condizione di normalità: il governo è nato in un periodo particolare per la nascita di un governo, in cui ci sono scadenze molto complesse”, come la legge di bilancio rispetto alla quale “stiamo lavorando al massimo della velocità“. Parlando del ruolo dei sindaci,cita Don Camillo e Peppone. “Se qualcuno ha ...

Il Sole 24 ORE

Eppure, nelleore, hanno infranto la regola condividendo sui social una foto che li ritrae insieme. Cristian Totti e Melissa Monti: spunta la prima foto Nello scatto in questione, Cristian ...Sulla vicenda della bomba esplosa questa notte a San Giorgio a Cremano , in provincia di Napoli , è intervenuto il sindaco Giorgio Zinno che ha fatto sapere, attraverso una nota, di essere in costante ... Ucraina ultime notizie. Von der Leyen, presto price cap a petrolio russo e sanzioni Sulla scia in questo caso degli ultimi anni, continua infine ad aumentare anche la tassazione sul tabacco riscaldato. Sui quattro anni ammonta a 10-15 centesimi. Secondo alcune stime, in tutto ...Nel caso in cui dovesse succedere non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate nel frattempo a seguirci per non perdervi tante altre news. Oriana Marzoli e Sarah Altobello si chiudono in bagno insieme, la ...