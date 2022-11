Ultime Notizie – Covid oggi Calabria | 544 contagi | bollettino 24 novembre

(Di giovedì 24 novembre 2022) Sono 544 ida coronavirus in, 242022, secondo numeri e datideldella regione. Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione, i nuovi casi sono stati individuati su 3.467 tamponi effettuati. Segnalati altri 586 guariti. Il, inoltre, registra -42 attualmente positivi, -1 ricoveri (per un totale di 124) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 8). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

