UeD news | Noemi smaschera la redazione e si mostra col nuovo fidanzato

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nella puntata di ieri di Uomini e Donne,Sales, ex corteggiatrice di Federico D., ha abbandonato il programma a seguito di una segnalazione. La ragazza aveva già palesato la volontà di andare via raccontando di non sentirsi coinvolta mentalmente dal tronista. La giovane, però, ha omesso di dire che al di fuori della trasmissione ha incontrato unragazzo. Laè venuta a conoscenza dell'accaduto ed hato a tutti la segnalazione sul suo conto. In puntata,è stata così imbarazzata al punto da non proferire parola per difendersi. Attraverso i social, però, ha trovato il coraggio di essere molto più esplicita. Attraverso delle Instagram Stories, infatti, ha preso di mira laed hato a tutti anche chi sia il ...