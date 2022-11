Ucraina | Zelensky | “Milioni al gelo | è crimine contro umanità”

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Volodymyrha accusato la Russia di “criminil’” dopo che un nuovo massiccio attacco missilistico ha causato blackout in tutta l’. Parlando in video al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il presidente ucraino ha affermato che la “formula del terrore” russa ha lasciato “di persone senza rifornimenti energetici, senza riscaldamento, senza acqua”. “Con le temperature sotto zero, un chiarol’”, ha detto ai Quindici, sottolineando che “chi istiga questa guerra blocca ogni tentativo del Consiglio di portare avanti il suo mandato. Dobbiamo guidare il mondo fuori da questa strada senza uscita. Ci servono le vostre decisioni”. Gli ultimi attacchi hanno ucciso almeno sette ...

L'continua a chiedere una risposta determinata dalla comunita' internazionale a questi crimini", ha scrittosu Twitter. Secondo l'aeronautica, nel corso della giornata la ...L'è al gelo: i nuovi attacchi russi hanno colpito la rete elettrica nazionale già dissestata, ... All'Onu, il presidente ucraino Volodymyr, in collegamento video, ha spiegato: "Abbiamo ..." Mentre l’Ucraina propone un piano di pace in dieci punti, la Federazione Russa risponde con i missili " ha detto il presidente ...Zelensky: piano per fronteggiare i blackout di elettricità In Ucraina sono stati predisposti più di 4mila "Punti di invincibilità", il cui lavoro sarà attivato in caso di prolungata interruzione di… L ...