Ucraina | Russia | ' nessun dubbio sul successo dell' operazione militare speciale'

(Di giovedì 24 novembre 2022) Mosca, 24 nov. (Adnkronos) - Lanon ha dubbi sula suain. Lo ha detto durante una conferenza stampa il ??portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Alla domanda se fosse d'accordo sul fatto che il futuro'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) dipenda dalrussa in, Peskov ha risposto che "possiamo essere d'accordo con questo, con la riserva che il futuro e ilnon sono in".

La guerra ine la Difesa Europea" di giovedì 24 novembre 2022 condotta da Lorenzo Rendi . ... Gran Bretagna, Guerra, Industria, Infrastrutture, Integrazione, Mercato, Riforme,, Sicurezza,...Gli eserciti e le forze in campo die dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché è importante . Quali scenari potrebbero portare ...Comincia oggi il nono mese di guerra. E ieri, nella giornata in cui si piange ogni anno l’Holodomor, lo sterminio per fame voluto da Stalin e perpetrato tra il 1932 e il 1933, Vladimir Putin ha ordina ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...