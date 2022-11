Ucraina | ok Europarlamento a 18 mld prestiti

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Il Parlamento europeo ha approvato a grande maggioranza il pacchetto diper l’, per un ammontare di 18 mld di euro nel 2023. La plenaria a Strasburgo ha approvato con 507 voti a favore, 38 contrari e 26 astenuti. I 18 miliardi di euro copriranno circa la metà dei 3-4 miliardi di euro di finanziamenti mensili di cui l’avrà bisogno nel 2023. Il denaro servirà a sostenere i servizi pubblici essenziali, come la gestione di ospedali e scuole e la fornitura di alloggi per le persone trasferite, la stabilità macroeconomica e il ripristino delle infrastrutture critiche distrutte dalla Russia. Il prestito, che sarà finanziato dall’Ue raccogliendo fondi sui mercati finanziari, sarà erogato in rate trimestrali, con una continuità essenziale per mantenere l’a galla nel contesto ...

Per la presidente Roberta Metsola 'l'Ucraina sta combattendo per i valori europei. Il Parlamento Europeo e l'Unione Europea hanno dimostrato una notevole solidarietà con l'Ucraina sul fronte ...'