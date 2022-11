Ucraina | Kiev | ' 440 bambini uccisi e 847 feriti da inizio guerra'

Mentre le postazioni russe hanno ripreso a bombardare pesantemente la capitalesul fronte militare, su quello politico la Duma ha approvato una severa legge anti Lgbt che comprime tangibilmente i diritti individuali. La norma di relazioni sessuali non tradizionali e ......ci sta provando con la proposta di alcuni loro esponenti tesa a limitare il sostegno bellico a... che tutti prevedono abbia inizio in un inverno freddo e buio per l'. Ne scrive anche ...Kiev, 24 nov. (Adnkronos) – Sono 440 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell’invasione russa del Paese. 847 i feriti. Lo rende noto l’ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il ma ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ad agire nei confronti della Russia in risposta agli attacchi aerei lanciati sulle infrastrutture civili che han ...