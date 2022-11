Troppa retorica sull’autonomia regionale Il richiamo di Guzzetta

Leggi su formiche

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il tema dell’autonomia differenziata e dell’attuazione dell’art. 116 della Costituzione è tornato all’ordine del giorno dopo l’insediamento del nuovo governo. In realtà si tratta di un tema che non era mai uscito dall’agenda e che anche nella scorsa legislatura era stato oggetto di un’intensa attività dell’allora ministra Gelmini, la quale era giunta a elaborare un disegno di legge per una legge generale di attuazione di quell’articolo della Costituzione. Anche nei confronti di quelle iniziative si era scatenato un dibattito molto acceso ma, a mio parere, altrettanto inquinato da posizioni ideologiche, per non dire demagogiche. Un esempio delle distorsioni di una discussione che merita invece ben altra compostezza e serietà emerge dalla polemica del presidente De Luca con il ministro Calderoli, titolare del dicastero competente. De Luca, peraltro in buona compagnia con altri (non ...