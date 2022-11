Tre Vipponi sotto accusa | scoppia la bufera | ecco chi sono e perché

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nel corso degli ultimi giorni, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7, si ritorna a parlare di alcuni argomenti che, in molti, credevano che fossero stati ormai archiviati. Tematiche che hanno creato delle problematiche e che, ancora oggi,oggetto di tensioni. Nel caso specifico, parliamo di critiche che piovono nei confronti di una gieffina e che hanno fattore la, facendo finiretredi chi parliamo e cosa è successo. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Treal centro dellaI telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorinisempre molto vigili e sensibili ad alcune tematiche. In particolar ...

Perché sono in isolamento dasettimane Questa nuova variante dura più a lungo. Intanto due tra ... Luca Onestini, Wilma Goich e Alberto De Pisis si sono negativizzati! Duenegativi Presto ...Il nuovo faccia a faccia tra Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi Il chiarimento tra i duenon ... 'Tesoro tu sei un falso e tu sei uscito da un realitymesi fa' . Il vippone quindi ritorna ...Alcuni fan di Antonella Fiordelisi stanno raccogliendo dei fondi per pagare un aereo per lei e l'ex Gianluca. I dettagli.I vipponi, in isolamento a causa del Covid, svelano agli altri inquilini del GF Vip 7 cosa facevano in hotel e non ...