Traffico Roma del 24-11-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno Mary trovati all’ascolto rallentamenti e code sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazionesud della Pia e rallentamenti tra la Nomentana e la Tiburtina in che data esterna invece auto in coda a tratti tra laFiumicino e la Tuscolana sullaFiumicino file tra Parco dei Medici e la Cristoforo Colombo in direzione dell’EUR e sul viadotto della Magliana si viaggia su carreggiata a ridotta per la all’altezza della Cristoforo Colombo sulle tratto Urbano della A24L’Aquila incolonnamenti ore da Fiorentini alla tangenziale est lunghe code sulla tangenziale da via di Pietralata via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico è tra il bivio con la 24 viale Castrense in direzione San Giovanni diversi incidenti in città con ...