Traffico Roma del 24-11-2022 ore 07 | 30

(Di giovedì 24 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno prime code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la diramazioneSud dell’appia altre cose sulla diramazione del Sud in entrata d’accordo sul tratto Urbano della A24L’Aquila code dal raccordo la tangenziale est è su quest’ultima si sta in coda da via delle Valli a vedere Campi Sportivi verso il Foro Italico la causa un incidente altre file sulle principali strade in ingresso in città come la Flaminia la la Trionfale sul quadrante studio del raccordo code sulla Cristoforo Colombo e sul Ostiense dalle 10 alle 14 sono possibili disagi alper una manifestazione in piazza Santi Apostoli mentre un divieto di transito da segnalare in via di San Giovanni in Laterano tra Piazza del Colosseo e Piazza di San Clemente per un evento culturale oggi lavori in via Aurelia ...