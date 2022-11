Torino Film Festival | polemica su film No Tav Augusta Montaruli attacca Steve Della Casa?

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 24 novembre 2022) La sottosegretaria all’Università(Fdi) contro Stevae la selezione artistica del, di cui domani sarà inaugurata la 40esima edizione e nel cui programma vi è anche, all’internosezione ‘Dei conflitti e delle idee’unsu Lotta continua e uno sulla Tav .posta uno screen dalla pagina Instagram delsul movimento No Tav “La scelta”, che ha pubblicato un post che inizia così: “In questi dieci anni di lavorazione delabbiamo vissuto nel movimento No Tav in una forte consonanza ideale con esso”.Post a cuireplica: “Se si ...