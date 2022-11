Top Gun | “Durante le riprese gli attori vomitavano” | ricorda il produttore Jerry Bruckheimer

(Di giovedì 24 novembre 2022)hato ledi Top Gun ed il fatto che glifinissero per vomitarealcune scene. Ildel franchise ha quindi raccontato tutte le accortezze messe in atto per evitare che questo spiacevole inconveniente si ripetesse in Top Gun: Maverick, dopo che Tom Cruise ha insistito sul fatto che glidovessero fare tutto “per davvero“. Top Gun: Maverick è il film con il maggior incasso dell’anno e gran parte del merito della popolarità del film è da ricollegare al fatto che questo sia stato girato in maniera completamente autentica, con Tom Cruise ed il resto deglisaliti realmente a bordo degli aerei mostrati sullo schermo. Parlando ad un evento per Deadline, il ...

La pandemia, soprattutto, ha sconvolto il panorama delle sale, e anche successi eclatanti degli ultimi anni, come Spider - Man: No Way Home e: Maverick , pur piazzandosi tra i film più visti ...Tra le novità più attese, però, c'è sicuramente un titolo:- Maverick . Tom Cruise sta per approdare su Paramount+ e la data da segnare in agenda è il 22 dicembre 2022 . Se vi piacciono i ...Se non avete ancora visto il film Top Gun: Maverick, arriva l'occasione giusta per recuperarlo comodamente in streaming.Black Adam ha già debuttato sul mercato video on demand negli Stati Uniti, ed è atterrato direttamente in prima posizione.