Terremoto Irpinia 1980 | l' eredità della scossa | paesi nuovi e spopolati

Avellino . 'Alle 19.34 di 42 anni fa, in un territorio dove Cristo non si era mai fermato, in 90 secondi si consumò la più immane catastrofe della nostra storia repubblicana: ildell'. 2914 vittime, 9000 feriti, 280 mila sfollati hanno aperto uno squarcio profondo su un pezzo di mondo sconosciuto che sembrava riportare le lancette dell'orologio a un secolo ...... colpendo un'area di 17.000 chilometri che andava dall'al Vulture, a cavallo delle province ... Come siamo ripartiti dopo ildel 1980 così dobbiamo ripartire ora. Il PNRR affida a ...Il 1980 è un anno difficile da dimenticare, soprattutto per quel 23 novembre passato alla storia a causa di uno degli eventi sismici peggiori d'Italia.Mario Piga ex attaccante dell'Avellino ha parlato del terremoto del 1980 in Irpinia nel giorno dell'anniversario ...