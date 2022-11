Terremoto in Indonesia | bambino di 6 anni estratto vivo dalle macerie dopo 48 ore – Il video

(Di giovedì 24 novembre 2022) Unche sta facendo il giro del web mostra undi seiancoradi un palazzo crollato a causa delindel 21 novembre. Ilè rimasto sotto i resti di un edificio del villaggio di Nagrek, nel distretto di Cianjur, per due giorni senza cibo né acqua, dal quale poi è stato soccorso in un salvataggio che è stato definito «miracoloso» dai soccorritori. «Quando ci siamo resi conto che Azka era, tutti siamo scoppiati a piangere», ha dichiarato un volontario ai media locali. Il piccolo si chiama Azka Maulana Malik ed era rimasto intrappolato con la nonna che però è morta tra le. «Respirava ancora. Era ...

Un video che sta facendo il giro del web mostra un bambino di sei anni estratto ancora vivo dalle macerie di un palazzo crollato a causa delindel 21 novembre . Il bambino è rimasto sotto i resti di un edificio del villaggio di Nagrek , nel distretto di Cianjur , per due giorni senza cibo né acqua , dal quale poi è ...... esplosione alla fermata dell'autobus si è schiantato su un quartiere Colombia, incidente aereo a Medellin: 8 vittime MORTI E FERITI, fortesull'isola di Giava cancellati diversi ...È salito a 46 morti e circa 700 feriti in Indonesia il bilancio del forte terremoto che ha colpito l'isola principale dell'arcipelago indonesiano, cioè quella di Giava, in cui si trova anche la ...Il drammatico salvataggio ripreso dalle telecamere ha ravvivato le speranze che i sopravvissuti possano essere ancora estratti vivi dalle macerie.