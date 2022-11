Tennis | Davis Italia - Usa 1 - 0 | Sonego batte Tiafoe in due set

Italia in vantaggio 1 - 0 sugli Stati Uniti nei quarti di finale di Coppadi scena fino a domenica sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Catpena di Malaga, in Spagna. Lorenzo Sonego si è imposto su Frances Tiafoe in due set con il punteggio di 6 - 3, 7 - 6 (...Primo punto azzurro nella sfida valida per i quarti MALAGA (SPAGNA) - Primo punto azzurro. L'Italia vince il primo incontro della sfida valida per i quarti di finale dellacontro gli Stati Uniti. Al Palacio de Deportes Martin Catpena di Malaga, in Spagna, Lorenzo Sonego, numero 45 Atp, ha battuto in due set, con il punteggio di 6 - 3, 7 - 6 (7) Frances Tiafoe (19) ...Primo punto azzurro nella sfida valida per i quarti MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Primo punto azzurro. L'Italia vince il primo incontro della ...MALAGA (SPAGNA) - Sonego supera Tiafoe 6-3 7-6 e porta avanti l'Italia nei quarti di finale di Coppa Davis. Grande equilibrio iniziale. Nel sesto game, però, l'azzurro è praticamente perfetto: lascia ...