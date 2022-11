Tennis | Coppa Davis | Usa ko 2-1 e l' Italia vola in semifinale

(Di giovedì 24 novembre 2022) Malaga, 24 nov. - (Adnkronos) - L'indi. A Malaga gli azzurri del capitano Filippondri sconfiggono 2-1 gli Stati Uniti nonostante le assenze dei due migliori giocatori: Jannik Sinner e Matteo Berrettini. A conquistare il punto decisivo in doppio ci pensano Fabio Fognini e Simone Bolelli che sconfiggono con un duplice 6-4 Tommy Paul e Jack Sock. In precedenza vittoria di Lorenzo Sonego in due set su Frances Tiafoe e sconfitta per Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz. L'aspetta inla vincente tra Germania e Canada, in campo tra pochi minuti.

Lo chiameremo il Miracolo del Ringraziamento. L'Italia batte gli Stati Uniti 2 - 1 in una sfida in cui partiva senza i favori del pronostico e consente agli uomini di Mardy Fish di festeggiare il ...MALAGA (SPAGNA) - Dopo il successo di Sonego con Tiafoe - con il punteggio di 6 - 3, 7 - 6(7) - e la sconfitta di Musetti , che cede a Fritz 7 - 6(8), 6 - 3, a decidere il quarto di finale diDavis tra Italia e Stati Uniti è la sfida nel doppio tra Bolelli - Fognini e Paul - Sock , vinta dagli azzurri in due set. Decisivo nel primo set, chiuso sul 6 - 4, è stato il nono game, con il ...Nel doppio decisivo, la coppia azzurra ha avuto la meglio in due set su Paul/Sock e certificato l'accesso in semifinale ...MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L’Italia si qualifica per le semifinali di Coppa Davis. Sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin ...