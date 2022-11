Tennis | Coppa Davis | Italia-Usa 1-1 | Fritz supera Musetti**

(Di giovedì 24 novembre 2022) Malaga, 24 nov. (Adnkronos) - Lorenzo Musettiu non riesce are il numero uno americano Taylore la sfida dei quarti ditrae Stati Uniti va sull'1-1 dopo il successo di Sonego su Tiafoe. L'azzurro gioca bene con il numero 9 del mondo che si impone in due set con il punteggio di 7-6 (10-8), 6-3. Ora deciderà tutto il doppio con la coppia azzurra Simone Bolelli/Fabio Fognini opposta a quella yankee Tommy Paul/Jack Sock.

Malaga, 24 nov. (askanews) - Sedici aces, 72 punti, 16 vincenti. Una partita perfetta quella di Lorenzo Sonego contro l'americano Frances Tiafoe ...