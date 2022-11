ilGiornale.it

Il presidente cinese ha, però, anche sollecitatoa spingere l'Unione Europea a una 'politica ... e proprio oggi, sui rapporti tra Cina e Canada si abbatte un'altra, che rischia di ...Tanto per dire che la guerra esplosa trae la Meloni non ha senso perché i torti e le ... Con l'aggiunta dellache arriva dal sondaggio di Ilvo Diamanti pubblicato su Repubblica che ... Tegola su Macron: adesso finisce indagato per la campagna elettorale AGI - Il presidente cinese, Xi Jinping, torna al centro della scena diplomatica mondiale con una girandola di incontri di alto livello a margine del G20 di Bali. Dopo l'attesissimo summit con il presi ...Lei, la Meloni, non fa un plissè e anzi “prova subito – scrive il ‘Corriere della sera’- a ricucire con Parigi” e ad avere non solo la solidarietà di Mattarella ma anche l’assist della stessa UE, pron ...