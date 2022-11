Supplenze docenti 2022 | le NOMINE Ancora nuovi turni | gli ultimi bollettini provinciali

Orizzonte Scuola

... la disciplina è quella relativa all'attribuzione delledalle predette graduatorie (art. 13, commi 20 e 21, OM 112/2022). Alla luce del sopra citato articolo dell'OM, iin servizio ...di ruolo possono mancare in qualsiasi mese , non solo a settembre: sia per via delle storiche carenze di candidati in alcune materie (matematica, sostegno) sia per le richieste di malattie, ... Supplenze docenti da graduatorie di istituto: come visualizzare tutte le convocazioni ricevute. Il percorso (Teleborsa) - Il Bonus di 80 euro previsto dal DL 176/2022 sarà distribuito a 1,2 milioni di lavoratori della scuola, fra docenti e ATA, ma resteranno esclusi i supplenti "brevi". Una esclusione che f ...Sono più di una le modifiche al decreto legge 176 Aiuti quater che il Parlamento è chiamato ad introdurre per evitare ulteriori danni alla scuola: secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale del s ...