Supercoppa Italiana volley femminile | Conegliano-Novara | data | programma | orario | tv | streaming

(Di giovedì 24 novembre 2022) Sabato 26 novembre, al Palazzo Wanny di Firenze, si giocherà ladi. Prosecco Doc Imoco, vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia nella scorsa stagione, e Igor Gorgonzola, finalista di coppa, si giocheranno il primo trofeo della stagione. La stagione è iniziata in maniera piuttosto diversa per le due squadre e la classifica di Serie A1 è testimone di questo: Tra le due squadre ci sono già sette punti di distanza, con le piemontesi che hanno incontrato la sconfitta già due volte. Una di queste, la più netta, è arrivata proprio nello scontro con le venete, ancora imbattute. La sfida tra queste rimane comunque la più affascinante della nostra pallavolo: l’Imoco ha vinto cinque delle ultime sei edizioni della ...

La Lega Serie A ha ufficializzato ora e data della Supercoppa EA Sports 2022-23: Milan-Inter verrà disputata mercoledì 18 gennaio 2023 a Riyad, al "King Fahd International Stadium" in Arabia Saudita ...Lazio, in uscita "Alla conquista di Pechino" il libro sulla storica vittoria in Supercoppa Italia contro Mourinho - Noi Biancocelesti ...