Superbonus | Lombardia prima in Italia per interventi avviati

(Di giovedì 24 novembre 2022) Più di 50 mila, per un investimento di oltre 9 miliardi di euro Ma il Sistema Casa regionale perde in un anno più di 2100 imprese CNA: “Necessarie misure adatte alle PMI. Troppi cambi di regole in corsa per un bonus che rischia di premiare solo grandi imprese” Il tema110% è stato da poco affrontato all’interno del Decreto Aiuti Quater presentato al Governo ed è uno dei punti della ricerca realizzata dal Centro Studi Sintesi per CNA, dalla quale emerge in primis come lasiainper, oltre 50 mila al 31 ottobre 2022, davanti a Veneto (40.095) e Lazio (28.230), con gli edifici unifamiliari che rappresentano il 52% del totale degli. Sempre al 31 ...

