Super colpo | dipende da Leao | ‘messaggio’ alla Juve

ilgazzettino.it

- SUB - Stava per entrare al posto di Joao Felix , ma l'attaccante dell'Atletico Madrid ha firmato il 2 - 1 appena prima di essere richiamato in panchina. E poteva essere un duroper Leao,...Ilpotere che mi piacerebbe avere Fare gol a ogni tiro! Un mio pregio è che sono un bravo ... mentre ruberei ildo testa ai nostri difensori. Il consiglio più importante l'ho ricevuto da ... Benzina scontata, colpo basso alla montagna: i comuni esclusi dal super-sconto in Friuli Disco verde dal Consiglio regionale al super sconto sui carburanti che va da uno a dieci centesimi al litro per i cittadini che risiedono in Comuni a meno di dieci chilometri dai confini ...Il Chelsea è pronto a mettere a segno il colpo la prossima estate: la Juve rischia di rimanere a mani vuote Non è un mistero che i più importanti club d’Europa, vista la pausa forzata per gli impegni ...